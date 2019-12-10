شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. محمد صبحى يكتفي بتدريبات تحت اشراف مدرب حراس الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكتفى محمد صبحي حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي ، بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس في مران الفريق اليوم الثلاثاء.
فيما شارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون .
ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة.
وتألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في مران الفريق الذي أقيم اليوم بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.
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