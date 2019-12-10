شكرا لقرائتكم عمرو زكي عن شائعة وفاته: سأقضي فترات معايشة تدريبية في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال زكي في تصريحات هاتفية لبرنامج "ًصباحك بيضحك" الذي يقدمه أحمد خيري على إذاعة "أون سبورت إف إم" إنه قرر الدخول في مجال التدريب ، وأنه بصدد خوض فترات معايشة تدريبية في أكثر من نادي بأوروبا أبرزهم مانشستر سيتي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي ، وسيظهر قريبا لكل محبيه من بوابة التدريب ، وشدد على أنه رغم تلقيه عدد من العروض التدريبية في الفترة الماضية، إلا أنه فضل الدراسة والتعلم كي يقدم ما يقنع الجماهير بما يليق باسم عمرو زكي.
ووجه نجم ويجان الإنجليزي السابق نصائحه لمصطفى محمد قائلا : "عليك ألا تفكر فيم قدمته لأنك مازلت لم تقدم أي شيء حتى الآن، عليك بالتركيز والعمل على تطوير نفسك خاصة أنك لم تقدم سوى 20 % من إمكانياتك ، لابد من تطوير أداءك في الاستلام والتسلم وإنهاء الهجمات ، خاصة أن كرة القدم تطورت كثيرا ، وبالتالي لابد من أن تستفيد من احتكاكاتك مع الزمالك إفريقيا وأيضا مع المنتخب الأولمبي"
وواصل : "مصطفى لاعب يستحق أن يكون عمرو زكي جديد ، لكن عليه أيضا أن يستفيد من خبراتي ويبدأ من حيث انتهيت ، من الجميل أن يشبهونه بي لكن عليه أن يبني شخصيته ويعمل على إسمه ليكون شخصية نجم جديد إسمه مصطفى محمد"
وأضاف زكي : "أتمنى أن يكون لدينا أكثر من نجم في المنتخب الأولمبي مثل مصطفى محمد ورمضان صبحي وغيرهم.. أهنيء شوقي غريب والمنتخب الأولمبي والجماهير المصرية بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020"
واختتم البلدوزر تصريحاته عن اللاعب الصاعد قائلا : "مصطفى محمد حاول أن يتواصل معي أكثر من مرة في الفترة الماضية لكن أعتذر له لانشغالي برحلة علاج خارج مصر، لكني سأتواصل معه في الفترة المقبلة، بل ويستحق أن أذهب إلى نادي الزمالك لأقابله شخصيا و"اتصور معاه" فهو أخ صغير وعزيز ومشروع نجم جديد للكرة المصرية"
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