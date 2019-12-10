شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراة الأهلى وطنطا في الأسبوع الـ13 بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، على تعديل موعد مباراة الأهلي وطنطا ضمن الأسبوع 13 لتقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء 15 يناير المقبل بدلا من الثلاثاء 14 يناير.

وقررت اللجنة بقاء مباراة الجونة مع الزمالك ضمن الأسبوع نفسه في موعدها المحدد الأربعاء 15 ينايرعلى أن تقام في الخامسة مساء.

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يأتى هذا التعديل بعد تحديد مواعيد جولات دورالمجموعات الأفريقية، وبناء على المواعيد التي استقرعليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبقية جولات دور المجموعات في بطولتي الأندية الأفريقية التى يشارك فيها الأهلى والزمالك ممثلا مصر.