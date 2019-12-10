شكرا لقرائتكم البطل الأولمبي كرم جابر يعود لممارسة المصارعة بعد غياب منذ 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و شهدت الساعات الماضية عقد جلسة بين كرم جابر و عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ، لمناقشة عودته مرة أخرى ، إلى ممارسة اللعبة ، و المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020.
وتم خلال الجلسة طلب جابر بمنحه مهلة يومان لحسم موقفه ، بالرجوع الى خبراء اللعبة ، ومعرفة أرائهم حالة عودته ، سيكون بكامل لياقته التى تؤهله للبطولات أم لا، ووقتها هيكون الرد إما العودة كلاعب فى صفوف المنتخب أو مدربا لمنتخب المصارعة .
كان كرم جابر قد كشف أن الفترة الحالية أصعب من الماضية ، لذلك إذا توافر كل ما يحتاجه من إمكانيات سواء بطولات و معسكرات و احتكاكات ، لن تكون هناك ازمة فى المشاركة بالأولمبياد .
يذكر أن كرم جابر حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004، و فضية أولمبياد لندن 2012 ، وكان من المقرر مشاركته فى اولمبياد 2016 إلا أن وجود خطأ فى برنامج where you تسبب فى حرمانه من البطولة .
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