شكرا لقرائتكم تدريبات إضافية منفردة لمهاجم الزمالك عقب مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخضع مهاجم الزمالك عمر السعيد راس حربة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات إضافية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المران لعمر السعيد في حضور معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، من أجل تنفيذ بعض التدريبات الهجومية الخاصة للاعب.

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وأدى السعيد التدريبات بالتسديد على المرمى واستقبال الكرات العرضية، ومنحه المدرب الفرنسي تعليمات خاصة للوصول لمستويات فنية عالية.

واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عمر السعيد من قائمة الفريق فى مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة واتلى انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.