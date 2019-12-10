اعتماد صالة استاد القاهرة للمصارعة لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية 2022

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جدة - عمرو شويل وافق المغربى فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الافريقى للمصارعة ، على اعتماد صالة استاد القاهرة ، لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية 2022، التى تقام فبراير المقبل ، و المؤهلة لاولمبياد الناشئين .
أكد عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة أن موافقة المسكوت جاءت بعد الجولة و الزيارة التفقدية التى قام بها للملاعب التى ستستضيف البطولة ، و كذلك مكان إقامة المنتخبات المشاركة ، حيث تم تحديد احد الدارات القريبة من الاستاد .
ويجرى حاليا استيفاء الأوراق التى تم اعتمادها من رئيس الاتحاد الأفريقى .
كان فؤاد المسكوت قد حضر إلى القاهرة لحضور اجتماعات الأوكسا و مؤتمر مكافحة الفساد الرياضى ، وكذلك تفقد صالات البطولة الافريقية .
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