شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكى يقرر الرحيل من سموحة فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد تأكد اللاعب أن مصيره مع سموحة أصبح مجهولا بعدما خرج من قائمة الفريق سواء الأساسية أو الاحتياطية وهو ما جعله يطالب وكيل أعماله بالبحث له عن عرض محلى لمدة 6 شهور مع إحدى أندية الدوري الممتاز للمشاركة معه بشكل أساسى .
ويعتمد حسام حسن على الكاميروني رونالد اوانجا وحسام حسن هداف الدوري بالتساوي مع عبد الله السعيد برصيد 5 أهداف ويعول عليهم فى جميع المباريات التى خاضها الفريق سواء بالدورى أو كأس مصر .
كان لأحمد حسن مكى تجربة ناجحة خلال الموسم الماضى مع الجونة عندما أعير خلال فترة الإنتقالات الشتوية أيضا ونجح فى إحراز الأهداف المؤثرة مع الفريق الساحلى وهو ما جعل مسئولى سموحه يطالبونه بالعودة مرة أخرى للفريق .
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