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فايلر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو استعدادا لوداى دجلة

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جدة - عمرو شويل  

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، لشرح بعض النقاط الفنية بشكل عملي، قبل مواجهة وادي دجلة مساء غد  الأربعاء ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

 

ويسعى المدير الفني خلال محاضرة اليوم لشرح مواطن القوة والضعف في فريق دجلة، وتوجبه تعليماته الفنية للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته في سباق الدوري العام.

كما يحث فايلر لاعبيه في محاضرة الليلة علي ضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة بعدما تسبب عدم التركيز في اهتزاز شباك الأهلي في آخر مباراتين خلال الدقائق الأخيرة أمام بني سويف في الكأس والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته بمران مسائي اليوم، يطمئن خلاله الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المهمة غدا.

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ومن المقرر أن يعود علي معلول للتدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، وتعافيه من إصابة العضلة الضامة، كما يعود محمود متولي للمران الجماعي خلال أسبوعين، بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية.

 

 

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