شكرا لقرائتكم فايلر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو استعدادا لوداى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويسعى المدير الفني خلال محاضرة اليوم لشرح مواطن القوة والضعف في فريق دجلة، وتوجبه تعليماته الفنية للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته في سباق الدوري العام.
كما يحث فايلر لاعبيه في محاضرة الليلة علي ضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة بعدما تسبب عدم التركيز في اهتزاز شباك الأهلي في آخر مباراتين خلال الدقائق الأخيرة أمام بني سويف في الكأس والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.
ويختتم فريق الأهلي استعداداته بمران مسائي اليوم، يطمئن خلاله الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المهمة غدا.
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