شكرا لقرائتكم محمد عبد العزيز غنيم رئيسا لبعثة منتخب الملاكمة فى البطولة الأفريقية بالسنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة على توليه مهمة رئاسة بعثة المنتخب فى البطولة الأفريقية المقرر اقامتها شهر فبراير القادم بالسنغال .

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و يتواجد المنتخب حاليا فى معسكر مغلق بأذربيجان ، حيث تضم قائمة اللاعبين كلا من محمد جلال وصبرى جمال و عمر العوضى و على عمرو و أحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار وأحمد الصاوى ويسرى رزق ومصطفى فهمى .

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغال والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.