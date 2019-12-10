شكرا لقرائتكم هل يستخرج فيفا بطاقة مؤقتة ثانية لـ كهربا حال انتقاله للأهلى؟.. اتحاد الكرة يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقب فسخ كهربا عقده مع أفيش البرتغالى، بات من المؤكد رفض النادى إرسال البطاقة الدولية للاعب إلى النادى الأهلى فى حالة توقيع كهربا له بشكل رسمى فى يناير المقبل.
فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أنه فى حالة رفض أفيش البرتغالى إرسال البطاقة المؤقتة الخاصة بكهربا إلى النادى الأهلى، فإنه يحق للاعب استخراج بطاقة مؤقتة ثانية واللعب للأهلى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الفيفا سواء من الزمالك أو أفيش البرتغالى.
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