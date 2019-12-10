شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية خاصة لرباعى الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخضع فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وبن شرقي للتدريبات من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية وكذلك بعض التدريبات التأهيلية الأخري

ويستعد الفريق لمواجهه بيراميدز بعد غدا الخميس فى الجولة السابعه لبطولة الدوري باستاد القاهرة الدولى

Advertisements

فيما تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في مران الفريق الذي أقيم اليوم بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

وشارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسا الزمالك في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، وشهدت التقسيمة تألق أبو جبل كلاعب، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس

كما تغيب محمد عبدالشافي ظهير ايسر الفريق عن مران فريقه اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة حيث ينضم إلى التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.