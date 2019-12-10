شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى يعلق على مكافأة الإسماعيلى بعد إنجاز المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبد الرحمن مجدى نجم النادى الاسماعيلى والمنتخب الاولمبى شكره لإدارة الدراويش عبر حسابه على الانستجرام بعد حفل التكريم الذى أقامه النادى لرباعى المنتخب الاولمبى حيث نشر صورة من الحفل وعلق قائلا : " الف شكر حبايبى ربنا يخليكو ليا "

وقررت إدارة النادى الاسماعيلى صرف مكافأة لرباعى المنتخب الأولمبى " عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق ، وجيه عبد الحكيم وأحمدأيمن ” بعد حصولهم على بطولة أفريقيا وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو القادمة ".

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ويأتى هذا القرار من أجل تحفيز الرباعى على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.



