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شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى يعلق على مكافأة الإسماعيلى بعد إنجاز المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتى هذا القرار من أجل تحفيز الرباعى على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.
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