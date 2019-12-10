قرعة سهلة للهلال والنصر يصطدم مع السد في دوري أبطال آسيا









اسماء السيد - أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي سحبت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع الهلال في مجموعة متوازنة.

وجاء الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب شباب الأهلي دبي، وباختاكور الأوزبكي، والمتأهل من ملحق (تشيناي الهندي، والرفاع البحريني، وخراسان الإيراني، والسيلية القطري).

كما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية للنصر ضد السد القطري، ومعهما سباهان أصفهان الإيراني، والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي، وبونيودكور الأوزبكي، والزوراء العراقي).

اما فريق التعاون فوقع في المجموعة الثالثة مع الشارقة الإماراتي، والدحيل القطري، وبيروزي الإيراني.

وجاءت القرعة كالتالي:

-غرب آسيا-

المجموعة الأولى: الوحدة (الإمارات)، الشرطة (العراق)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (4)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (2)

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المجموعة الثانية: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3)

المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، التعاون (السعودية)، الشارقة (الإمارات)، بيرسيبوليس (إيران)

المجموعة الرابعة: سيباهان (إيران)، السد (قطر)، النصر (السعودية)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1)

-شرق آسيا-

المجموعة الخامسة: بكين (الصين)، تشانغراي يونايتد (تايلاند)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (4)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1)

المجموعة السادسة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، شنغهاي شينهوا (الصين)، بيرث غلوري (أستراليا)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3)

المجموعة السابعة: الممثل الثاني لليابان، سوون سامسونغ بلو وينغز (كوريا الجنوبية)، غوانغزهو ايفرغراند (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)

المجموعة الثامنة: سيدني (أستراليا)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (2)