15 فوزا متتاليا لباكس وسقوط روكتس









اسماء السيد - حصد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية فوزه الخامس عشر تواليا، بتخطيه الاثنين ضيفه اورلاندو ماجيك 110-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما تعرض هيوستن روكتس لخسارة مفاجئة على ارضه أمام ساكرامنتو كينغز.

وتألق مع ميلووكي الذي يتساوى مع لوس انجليس ليكرز في صدارة مع 21 فوزا و3 خسارات، نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

سجل اللاعب النيجيري الاصل 12 محاولة من أصل 22 لينهي المباراة برصيد 32 نقطة، وأضاف اليها 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وساهم بتحقيق ميلووكي هذا الفوز الجديد كريس ميدلتون (20 نقطة) فيما أضاف دونتي ديفينتشنزو 12 نقطة بعد نزوله بديلا.

وبنى باكس تقدمه باكرا لينهي الربع الاول 31-20، وحافظ عليه حتى نهاية المباراة دون خطورة. ولدى الخاسر سجل الفرنسي ايفان فورنييه 26 نقطة واضاف البديل تيرنس روس 23 نقطة.

علق يانيس على سلسلة فريقه المستمرة "هذا رائع. لن أكذب. عندما تذهب الى البيت وتفكر بهذا الامر، يبدو رائعا. وبمقدورنا تعزيزها".

تابع "لكن في نهاية اليوم، لم ننجز بعد المهمة. لا تزال الطريق طويلة. يتعين علينا العمل بجهد واللعب جيدا".

وبرغم تقدم باكس من البداية حتى النهاية، أصر أنتيتوكونمبو ان اورلاندو صعب الامور على فريقه "في كل فترة انت بحاجة لهذا النوع من المباريات. من الجيد ان تحصل على مباريات متقاربة، لانه بمقدورك التعلم من ذلك، بدلا من الفوز دوما بفارق 20 او 30 نقطة. حصلنا على الفوز وتعبنا من أجله".

- مطاردة سلتيكس -

وبقي بوسطن سلتيكس مطاردا لباكس في المنطقة الشرقية، بفوز رابع على التوالي على حساب ضيفه كليفلاند كافالييرز 110-88.

ورفع الفريق الاخضر رصيده الى 17 فوزا مقابل 5 خسارات بفارق خسارة واحدة عن ميامي هيت ثالث الشرقية.

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وتقدم بوسطن 29-18 في الربع الاول وبقي مسيطرا على المواجهة حتى نهايتها، ووصل تقدمه في بعض الفترات الى 29 نقطة.

ونجح أساسيو بوسطن بتسجيل 10 نقاط على الاقل، تقدمهم الموزع كيمبا ووكر مع 22 نقطة، فيما كان لاعب الارتكاز تريستان تومسون الافضل لدى الخاسر مع 17 نقطة.

وفي شيكاغو، عاد تورونتو رابتورز حامل اللقب بفوز بشق النفس على بولز 93-92.

وتألق كالعادة مع رابتورز الكاميروني باسكال سياكام صاحب 22 نقطة، لكن سلة الفوز قبل خمسين ثانية حملت توقيع الموزع النجم كايل لاوري (11 نقطة و7 تمريرات حاسمة و7 متابعات). ورفع رابتورز، خامس المنطقة الشرقية، رصيده الى 16 فوزا مقابل 7 خسارات.

وفي انديانابوليس، عاد بول جورج ليسقط فريقه السابق عندما سجل 36 نقطة خلال فوز لوس انجليس كليبرز على انديانا بيسرز الذي امضى سبعة مواسم في صفوفه 110-99.

وعزز كليبرز موقعه في وصافة المنطقة الغربية مع 18 فوزا و7 خسارات، بفارق ثلاثة انتصارات عن جاره وغريمه لوس انجليس ليكرز ونجميه ليبرون جيمس وانتوني ديفيس.

وغاب عن كليبرز نجم الموسم الماضي مع تورونتو كواهي لينارد لاصابة بركبته اليسرى.

وفي هيوستن، زرع الصربي نيمانيا بييليتسا ثلاثية في الوقت القاتل، ليفاجىء ساكرامنتو كينغز مضيفه روكتس ويسقطه في مباراة حماسية 119-118.

وبدا ان الموزع راسل وستبروك سيمنح روكتس الفوز بتسجيله كرة من تحت السلة قبل ثانية على النهاية 118-116. لكن ثلاثية بييليتسا صدمت جماهير المضيف، ليرفع ساكرامنتو رصيده الى 10 انتصارات مقابل 13 خسارة.

وكان بادي هيلد افضل مسجل لدى كينغز مع 26 نقطة، فيما أنهى بييليتسا المواجهة 17 نقطة، وأضاف هاريسون بارنز 19 نقطة.

ولدى الخاسر كان وستبروك الافضل مع 34 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف النجم جيمس هاردن 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة.