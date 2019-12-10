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المصري أبو الرجال حكما مساعدا في افتتاح كأس العالم للأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بكأس العالم للأندية التي تقام في قطرالحكم الدولي المصري محمود أبو الرجال للمشاركة في مباراة الافتتاح بين السد القطري وهينجين سبورت المقرر إقامتها غدا َحيث يشارك أبو الرجال حكما مساعدا مع الجزائري مصطفى غربال.

 

طاقم الحكام في افتتاح بطولة العالم للأندية يضم كلا من  مصطفي غربال حكم ساحة  ( الجزائر) ، ومحمود ابو الرجال حكم مساعد (مصر) ، و مقران حكم مساعد (الجزائر) ، بالإضافة إلى اسماعيل عبدالفتاح حكم رابع.

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