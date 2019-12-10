شكرا لقرائتكم خبر عن المصري أبو الرجال حكما مساعدا في افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
طاقم الحكام في افتتاح بطولة العالم للأندية يضم كلا من مصطفي غربال حكم ساحة ( الجزائر) ، ومحمود ابو الرجال حكم مساعد (مصر) ، و مقران حكم مساعد (الجزائر) ، بالإضافة إلى اسماعيل عبدالفتاح حكم رابع.
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