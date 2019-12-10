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أحمد حسن مكى يبحث عن عرض للرحيل من سموحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقر أحمد حسن مكى مهاجم سموحة، على الرحيل عن صفوف الفريق السكندرى خلال الميركاتو الشتوى المقبل بعد خروجه من حسابات حسام حسن المدير الفنى لسموحة تماما خلال الفترة الماضية .

ويعتمد حسام حسن على الكاميروني رونالد اوانجا وحسام حسن هداف الدوري بالتساوي مع عبد الله السعيد برصيد 5 أهداف ويعول عليهم فى جميع المباريات التى خاضها الفريق سواء بالدورى أو كأس مصر .

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وقد تأكد اللاعب أن مصيره مع سموحه أصبح مجهولا بعدما خرج من قائمة الفريق سواء الأساسية أو الاحتياطية وهو ما جعله يطالب وكيل أعماله بالبحث له عن عرض محلى لمدة 6 شهور مع إحدى أندية الدوري الممتاز للمشاركة معه بشكل أساسى .

كان لأحمد حسن مكى تجربة ناجحة خلال الموسم الماضى مع الجونة عندما أعير خلال فترة الإنتقالات الشتوية أيضا ونجح فى إحراز الأهداف المؤثرة مع الفريق الساحلى وهو ما جعل مسئولى سموحه يطالبونه بالعودة مرة أخرى للفريق .

 

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