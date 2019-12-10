ماذا قال عبد الرحمن مجدى بعد مكافأة الاسماعيلى على إنجاز الاولمبى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الرحمن مجدى نجم النادى الاسماعيلى والمنتخب الاولمبى شكره لإدارة الدراويش عبر حسابه على الانستجرام بعد حفل التكريم الذى أقامه النادى لرباعى المنتخب الاولمبى حيث نشر صورة من الحفل وعلق قائلا : " ألف شكر حبايبى ربنا يخليكو ليا " وقررت إدارة النادى الاسماعيلى صرف مكافأة لرباعى المنتخب الأولمبى ” عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق ، وجيه عبد الحكيم وأحمدأيمن ” بعد حصولهم على بطولة أفريقيا وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو القادمة ويأتى هذا القرار من أجل تحفيز الرباعى على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية. Advertisements

عبد الرحمن مجدى

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