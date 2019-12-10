شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي وحامد وبن شرقي يخضعون لبرنامج تأهيل خاص استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من انطونيو مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز التأهيلي بالفريق خضوع بعض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة.

وخضع فرجاني ساسي وطارق حامد وأوباما وبن شرقي للتدريبات من أجل زيادة معدلات لياقتهم البدنية وكذلك بعض التدريبات التأهيلية الأخري

ويستعد الفريق لمواجهه بيراميدز بعد غدا الخميس فى الجولة السابعه لبطولة الدوري باستاد القاهرة الدولى

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فيما تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في مران الفريق الذي أقيم اليوم بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

وشارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسا الزمالك في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، وشهدت التقسيمة تألق أبو جبل كلاعب، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس

كما تغيب محمد عبدالشافي ظهير ايسر الفريق عن مران فريقه اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة حيث ينضم إلى التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.