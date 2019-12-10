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عبد العزيز غنيم رئيسا لبعثة الملاكمة فى البطولة الأفريقية بالسنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على توليه مهمة رئاسة بعثة المنتخب فى البطولة الأفريقية المقرر اقامتها شهر فبراير القادم بالسنغال .

و يتواجد المنتخب حاليا فى معسكر مغلق بأذربيجان ، حيث تضم قائمة اللاعبين  كلا من محمد جلال وصبرى جمال و عمر العوضى و على عمرو و أحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار وأحمد الصاوى ويسرى رزق ومصطفى فهمى .

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغال والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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