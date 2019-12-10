شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي بعد شائعة وفاته: أنا بخير .. وهذه رسالتي لمصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى عمرو زكي نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق شائعة وفاته التي ترددت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأوضح أنه بخير وأبدى استياؤه من تلك الشائعة التي تسببت في حالة من الانزعاج والقلق الشديد لدى كل أهله ومحبيه، مؤكدا أنه لم يتعرض مثل هذا القلق طوال حياته بعد أن تسببت الشائعة في تواصل العشرات من أهله وأصدقائه به هاتفيا.

وقال زكي في تصريحات هاتفية لبرنامج "ًصباحك بيضحك" الذي يقدمه أحمد خيري على إذاعة "أون سبورت إف إم" إنه قرر الدخول في مجال التدريب ، وأنه بصدد خوض فترات معايشة تدريبية في أكثر من نادي بأوروبا أبرزهم مانشستر سيتي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي ، وسيظهر قريبا لكل محبيه من بوابة التدريب ، وشدد على أنه رغم تلقيه عدد من العروض التدريبية في الفترة الماضية، إلا أنه فضل الدراسة والتعلم كي يقدم ما يقنع الجماهير بما يليق باسم عمرو زكي.

وتطرق بلدوزر الكرة المصرية للحديث عن مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي مصطفى محمد، والذي أطلق عليه البعض لقب "خليفة عمرو زكي"، حيث هنأ زكي الجماهير المصرية بوجود مشروع مهاجم يتمنى له أن يكون أفضل منه شخصيا ، واعترف زكي بأن أداء مصطفى محمد بالفعل يشبه كثيرا، معددا من مزايا مهاجم الزمالك الحالي صاحب البنيان القوي، وتوقعاته الجيدة في منطقة الجزاء، كما أنه يتميز بحب زملائه له داخل وخارج الملعب إلى الحد الذي يجعلهم يبحثون عنه داخل الملعب لتمرير الكرة له لثقتهم في قدرته على إحراز الأهداف.

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ووجه نجم ويجان الإنجليزي السابق نصائحه لمصطفى محمد قائلا : "عليك ألا تفكر فيم قدمته لأنك مازلت لم تقدم أي شيء حتى الآن، عليك بالتركيز والعمل على تطوير نفسك خاصة أنك لم تقدم سوى 20 % من إمكانياتك، لابد من تطوير أداءك في الاستلام والتسلم وإنهاء الهجمات، خاصة أن كرة القدم تطورت كثيرا، وبالتالي لابد من أن تستفيد من احتكاكات الزمالك الافريقية وأيضا مع المنتخب الأولمبي"

وواصل : "مصطفى لاعب يستحق أن يكون عمرو زكي جديد ، لكن عليه أيضا أن يستفيد من خبراتي ويبدأ من حيث انتهيت ، من الجميل أن يشبهونه بي لكن عليه أن يبني شخصيته ويعمل على إسمه ليكون شخصية نجم جديد إسمه مصطفى محمد"

وأضاف زكي : "أتمنى أن يكون لدينا أكثر من نجم في المنتخب الأولمبي مثل مصطفى محمد ورمضان صبحي وغيرهم.. أهنيء شوقي غريب والمنتخب الأولمبي والجماهير المصرية بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020"

واختتم البلدوزر تصريحاته عن اللاعب الصاعد قائلا : "مصطفى محمد حاول أن يتواصل معي أكثر من مرة في الفترة الماضية لكن أعتذر له لانشغالي برحلة علاج خارج مصر، لكني سأتواصل معه في الفترة المقبلة، بل ويستحق أن أذهب إلى نادي الزمالك لأقابله شخصيا و"اتصور معاه" فهو أخ صغير وعزيز ومشروع نجم جديد للكرة المصرية"