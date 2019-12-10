شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تحسم مصير كرم جابر من العودة لمنتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، و البطل الاولمبى ، من العودة إلى اللعبة ، و ممارستها مرة أخرى ، بعد فترة غياب منذ 2015 .

و شهدت الساعات الماضية عقد جلسة بين كرم جابر وعصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ، لمناقشة عودته مرة أخرى ، إلى ممارسة اللعبة ، و المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020.

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وتم خلال الجلسة طلب جابر بمنحه مهلة يومان لحسم موقفه ، بالرجوع إلى خبراء اللعبة ، ومعرفة أرائهم حالة عودته ، سيكون بكامل لياقته التى تؤهله للبطولات أم لا، ووقتها هيكون الرد إما العودة كلاعب فى صفوف المنتخب أو مدربا لمنتخب المصارعة .

كان كرم جابر قد كشف أن الفترة الحالية أصعب من الماضية ، لذلك إذا توافر كل ما يحتاجه من إمكانيات سواء بطولات و معسكرات و احتكاكات ، لن تكون هناك أزمة فى المشاركة بالأولمبياد .

يذكر أن كرم جابر حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004، و فضية أولمبياد لندن 2012 ، وكان من المقرر مشاركته فى اولمبياد 2016 إلا أن وجود خطأ فى برنامج where you تسبب فى حرمانه من البطولة .