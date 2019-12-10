السلحدار يطالب لاعبى الاسماعيلى بمصالحة الجماهير أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أدهم السلحدارالمديرالفنى المؤقت للإسماعيلى لاعبى فريقه بالفوزعلى المقاصة لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج على الصعيد المحلى وتراجع مركز الدراويش بجدول المسابقة . ويحتل الاسماعيلى المركزالثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف . Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مصرالمقاصة فى الخامسة من مساء غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع السابع للدوري . وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصرعقب الفوزعلى الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .

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