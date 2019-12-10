شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يتألق في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في مران الفريق الذي أقيم اليوم بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

وشارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسا الزمالك في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، وشهدت التقسيمة تألق أبو جبل كلاعب، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس

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كما تغيب محمد عبدالشافي ظهير ايسر الفريق عن مران فريقه اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة حيث ينضم إلى التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصه بالاستعدادات لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل بعدها بدأ اللاعبون خوض التدريبات الجماعية.