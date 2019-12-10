شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..دينا عمرو كابتن سلة الأهلى: بحب الشوبنج وكان نفسى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى دينا عمرو كابتن فريق السلة بالنادى الأهلى، فكان معها الحوار التالى ..



دينا عمرو

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب جدا الشوبنج و الخروج زى كل البنات

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الفراخ البانيه بحبها جدا، و بعرف اطبخها كمان

من نجمك المفضل ؟

ليبرون جيمس الأسطورة



دينا عمرو وريم موسى

من مطربك المفضل ؟

الهضبة طبعا، عمرو دياب كل ألبوماته حلوة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

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كان نفسى أكون كابتن طيار



دينا ونجمات النادى الاهلى

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

طبعا ممكن استخدم العنف فى الموقف ده

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

النجمة اللى بحبها وكان نفسى اكون زيها ساندرا بولوك



لاعبة سلة الاهلى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال اكيد بيكون أسهل بالنسبة للرياضيين عامة



دينا وصديقتها

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى لانه هيتفهم طبيعة ممارسة اللعبة، و مواعيد التدريبات والمباريات

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هرفض طبعا من غير نقاش