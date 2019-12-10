سوبر كورة.. شاهد مهارات النيجيري بليسينج إليكي..يدخل في دائرة اهتمام الأهلي

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بليسينج إليكي هو مهاجم لوزرين السويسري يبلغ من العمر 23 عاما وسجل مع فريقه الحالي 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال الموسم الجاري، أما في الموسم الماضي، سجل النيجيري 17 هدفا وصنع خمسة أهداف لزملائه بالفريق.
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