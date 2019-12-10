شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد مهارات النيجيري بليسينج إليكي..يدخل في دائرة اهتمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النيجيري بليسينج إليكي لاعب لوزرين السويسري في دائرة إهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في الأول من ينايرالقادم، حيث يسعى المارد الأحمر لتدعيم خط هجومه، بمهاجم مخضرم لإيقاف نزيف الفرص المهدرة.

بليسينج إليكي هو مهاجم لوزرين السويسري يبلغ من العمر 23 عاما وسجل مع فريقه الحالي 3 أهداف وصنع هدف وحيد خلال الموسم الجاري، أما في الموسم الماضي، سجل النيجيري 17 هدفا وصنع خمسة أهداف لزملائه بالفريق.

الأهلي يمتلك مقعدين فقط في الميركاتو الشتوي بالموسم الجاري ستكون الأولوية فيهما لتدعيم الهجوم والجناح الأيمن بشكل كبير، خاصة بعد تراجع مستوى مهاجمي القلعة الحمراء بسبب تذبذب مستوى وليد أزارو وابتعاد مروان محسن عن مستواه، الأمر الذي يجعل رينيه فايلر مدرب الأهلي يلجأ إلى الاعتماد على جونيور أجاي في مركزالمهاجم الصريح في أغلب المباريات.

لمشاهدة مهارات النيجيري بليسينج إليكي مهاجم الأهلي المرتقب عبر سوبر كورة.. من هنا