شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى يعلن مواعيد مباريات دور ربع النهائى لكأس محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم مواعيد مباريات الدورربع النهائى من كأس محمد السادس للأندية العربية ( البطولة العربية ) عقب القرعة التى أجريت فى وقت سابق بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض .

وجاء موعد مباراة الذهاب بين الاتحاد السكندرى والاسماعيلى والتى سوف تقام بالاسكندرية السادسة مساء يوم 28 ديسمبر، بينما تأتى مباراة العودة فى مدينة الاسماعيلية الخامسة عصر يوم 24 ينايرمن العام المقبل.

وأسفرت قرعة دور الـ 8 للبطولة العربية، عن صدام مصرى خالص، سيجمع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، كما أوقعت القرعة الشباب السعودى، فى مواجهة الشرطة العراقى، بينما سيواجه الاتحاد السعودى، نظيره أولمبيك أسفى المغربى.

فى حين، سيواجه الرجاء البيضاوى المغربى الفائز من مجموع مواجهتى مباراة الدور ثمن النهائى بين القوة الجوية العراقى، ومولودية الجزائر.

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وفى الدور نصف النهائى، سيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

بينما سيلتقى الفائز من مجموع مواجهتي الشباب السعودى والشرطة العراقى، مع الفائز من الاتحاد السعودى وأولمبيك أسفى المغربى.