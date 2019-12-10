شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق..محمد سعد الصغير "أبويا قالي هطردك من البيت لو لعبت للزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب محمد سعد الصغير، نجل الفنان سعد الصغير، والذي يلعب في مركز المدافع بفريق شباب الانتاج الحربي مواليد 99، ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن النجم المنتظر في السطور التالية:

تاريخ الميلاد: 20/9/1999

المركز: مدافع

لعب: 15 مباراة مع فريق 99

حلمه: الاحتراف في باريس سان جيرمان

مثله الأعلى: محلياً وائل جمعة وعالمياً إنيستا ومالديني

رغم أنه تربى في أسرة فنية إلا أنه عشق كرة القدم منذ نعومة أظافره، وبدأ مشواره الكروي في النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى الانتاج الحربي، باحثاً عن المشاركة وفرصة الظهور مع الفريق الأول.

نجل الفنان سعد الصغير يحكي كواليس بدايته مع كرة القدم قائلاً: والدي أهلاوي متعصب يحرص دائماً على حضور مباريات الأهلي في الاستاد، وكنت أحضر معه المباريات ومن هنا جاء عشقي لكرة القدم، والتحقت بناشئين النادي الأهلي.

أضاف محمد سعد الصغير: رحلت عن النادي الأهلي للبحث عن فرصة للمشاركة وأجريت اختبارات بنادي الزمالك إلا أن والدي "قالي هتطردك من البيت لو رحت الزمالك"، التحقت بعد ذلك بالانتاج الحربي وتم تصعيدي إلى الفريق الأول منذ عامين شاركت في أكثر من مباراة ودية ولكن لم أشارك في المباريات الرسمية.

Advertisements

وأضاف محمد سعد متحدثاً عن كواليس أغنية الأهلي بعد برونزية كأس العالم للأندية: والدي مجنون بالأهلي سجل العديد من الأغاني للقلعة الحمراء وعايشت تلك الفترة التي شهدت تسجل أغنية الأهلي في اليابان واستمع إليها كثيراً.

وعن معاصرته لنجوم الأهلي قال محمد الصغير: شاهدت جميع نجوم الأهلي عن قرب عندما كنت أذهب للأهلي مع والدي، إلا أن المفارقة الطريفة هو أنني عاصرت شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق عندما كنت في قطاع الناشئين بالأهلي وبعد رحيلي إلى الإنتاج لعبت معه أيضاً عندما تم تصعيدي للفريق الأول ولم يكن يصدق ان هذا الطفل الذي كان يأتي للأهلي مع والده أصبح لاعباً يزامله في الفريق.

وعن مسيرة محمد صلاح قال مدافع الانتاج الواعد: محمد صلاح شرفنا وعملنا اسم في أوروبا وحسسنا إن لسه في أمل هو لاعب زينا مر بنفس ظروفنا وخلانا نحس إن يجي مننا وممكن نحقق انجازات.

واختتم نجم دفاع الإنتاج كلامه قائلا: اللعب للأهلي أو الزمالك حالياً لا أعتقد أنه بات يمثل أزمة لدى والدي لأنه يهتم بمستقبلي في النهاية ويتمنى لي الأفضل دائماً.



محمد سعد الصغير



نجل سعيد الصغير



محمد سعد الصغير



محمد في إحدى المباريات



محمد وسعد الصغير