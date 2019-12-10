شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأفريقى للمصارعة يعتمد صالة استاد القاهرة لاستضافة البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المغربى فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الافريقى للمصارعة ، على اعتماد صالة استاد القاهرة، لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية 2022، التى تقام فبراير المقبل، و المؤهلة لاولمبياد الناشئين .
أكد عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة أن موافقة المسكوت جاءت بعد الجولة والزيارة التفقدية التى قام بها للملاعب التى ستستضيف البطولة، و كذلك مكان إقامة المنتخبات المشاركة، حيث تم تحديد احد الدارات القريبة من الاستاد .
ويجرى حاليا استيفاء الأوراق التى تم اعتمادها من رئيس الاتحاد الأفريقى .
كان فؤاد المسكوت قد حضر إلى القاهرة لحضور اجتماعات الأوكسا و مؤتمر مكافحة الفساد الرياضى، وكذلك تفقد صالات البطولة الافريقية .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأفريقى للمصارعة يعتمد صالة استاد القاهرة لاستضافة البطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.