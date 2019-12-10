شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأفريقى للمصارعة يعتمد صالة استاد القاهرة لاستضافة البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المغربى فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الافريقى للمصارعة ، على اعتماد صالة استاد القاهرة، لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية 2022، التى تقام فبراير المقبل، و المؤهلة لاولمبياد الناشئين .

أكد عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة أن موافقة المسكوت جاءت بعد الجولة والزيارة التفقدية التى قام بها للملاعب التى ستستضيف البطولة، و كذلك مكان إقامة المنتخبات المشاركة، حيث تم تحديد احد الدارات القريبة من الاستاد .

ويجرى حاليا استيفاء الأوراق التى تم اعتمادها من رئيس الاتحاد الأفريقى .

كان فؤاد المسكوت قد حضر إلى القاهرة لحضور اجتماعات الأوكسا و مؤتمر مكافحة الفساد الرياضى، وكذلك تفقد صالات البطولة الافريقية .