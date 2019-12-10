شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب نزلة برد قوية عانى منها اللاعب أمس.

ومنح الجهاز الفني للفريق للاعب راحة لليوم الثاني على التوالي لعدم قدرته على أداء التدريبات.

فيما خضع عبدالله جمعة ظهير ايسر الفريق بالنادي لتدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

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وخضع جمعة لتدريبات الجيم من أجل تجهيزه للقاء بيراميدز المقرر الخميس المقبل فى الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز بعد أن حصل على راحة من مران أمس.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول الدوري.