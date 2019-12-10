شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اتحاد الكرة يخلد كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة فى "ريسيبشن" الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو اتحاد الكرة، على تخليد كأس بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى توج بها المنتخب الأوليمبى مؤخرا بقيادة شوقى غريب، على حساب كوت ديفوار، كما تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووضع مسئولو اتحاد الكرة كأس البطولة فى "ريسيبشن" أو الاستقبال بمقرالجبلاية كما تم وضعه فى قفص زجاجى حفاظا عليه.. وحرص موظفو اتحاد الكرة على التقاط الصور التذكارية معه.

كأس أمم افريقيا



كاس البطولة

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كاس امم افريقيا تحت 23 سنة

وحقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقي غريب إنجازًا بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى استضافتها مصرخلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضى، بمشاركة 8 منتخبات هى مصروكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والكاميرون وغانا ومالى ونيجيريا وزامبيا.. وسيطر الفراعنة على جميع الجوائز حيث حصد رمضان صبحى جائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد جائزة هداف البطولة، ومحمد صبحى أفضل حارس مرمى، وشوقى غريب أفضل مدرب.