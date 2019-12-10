عمرو زكي ينفي شائعة وفاته ويُعدد مزايا مصطفى محمد ويستعد للتدريب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى عمرو زكي نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، شائعة وفاته، قائلاً: "لم أتعرض لصدمه في حياتي مثل اليوم".

وأوضح زكي في تصريحات لإذاعة أون سبورت لبرنامج "صباحك بيضحك"، أنه خرج من المستشفى منذ أسبوعين بعد الحادث الذي تعرض له منذ شهور، موضحا أنه حاليا في فترة النقاهة والتعافي.

وأكد "البلدوزر"، أن يستعد للعودة خلال الفترة المقبلة للتدريب أو العمل في الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى أنه يستهدف أولا خوض فترات معايشة في أوروبا، بعد تلقيه دعوات من زميله السابق أنطونيو فالنسيا، ونادي أياكس الهولندي، وعدد من الأندية الأوروبية الأخرى.

وأكمل: "استهدف تدريب الناشئين في أوروبا، أو التدريب بالخليج، فيما يظل التدريب في مصر الخيار الأخير بالنسبة لي".

وأشار إلى أنه تلقى عدة عروض تدريبية، ولكنه استدرك: "يجب أن أعد نفسي جيدًا أولا، مش أي لاعب كرة يقدر يشتغل في التدريب أو يظهر في الإعلام".

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وعن مصطفى محمد، قال مهاجم ويجان الإنجليزي السابق: "أهنئ مصر على مشروع مهاجم خليفة عمرو زكي، هناك تطور كبير الآن في الفكر والمديرين الفنيين".

ووجه رسالته لمهاجم الزمالك الحالي والمنتخب الأوليمبي: "متفكرش انت عملت ايه، فكر انت ايه اللي معملتوش، المفروض تقدم الأفضل من عمرو زكي، اللي قدمه حتى الآن 10 أو20 % فقط، لسه قدامه إمكانيات كتيرة يقدمها، وهيكتسب خبرات كتيرة خلال الفترة المقبلة".

وعدّد زكي مميزات مصطفى محمد: "يمتاز بالتوقع، وكسب حب زملائه وثقتهم حيث يبحث جميع اللاعبين عنه لإنهاء الهجمات، والقفز، الوقوة الجسمانية، فهو مشروع نجم كبير".

ووجه له نصيحة: "يجب أن يكون مصطفى محمد النجم لنفسه، شيء جيد أن يشبهك البعض بعمرو زكي، ولكن يجب أن تبحث عن شخصيتك ونفسك اللي الناس كلها متفائلة بيك خير".

واختتم: "مصطفى محمد أرسل لي أكثر من مرة، ولكن لم أكن متواجد في مصر، لهذا لم نتواصل، ولكنه يستحق أن أذهب له لنادي الزمالك لأتصور أنا معه".