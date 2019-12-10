استعدادًا لدجلة.. مران ختامي للأهلي.. نصائح فايلر وتحديد موعد انضمام معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.

ويسعى السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون على وضع الرتوش الأخيرة الخاصة بمباراة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يعقد فايلر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، لشرح بعض النقاط الفنية بشكل عملي، كما يسعى لشرح مواطن القوة والضعف في الفريق الدجلاوي.

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على الجانب الآخر، يعقد المدرب السويسري جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وتحديد موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعود علي معلول للتدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، وتعافيه من إصابة العضلة الضامة.

كما يعود محمود متولي للمران الجماعي خلال أسبوعين، بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية، أما حمدي فتحي فيواصل برنامجه العلاجي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من خوض 4 جولات، بينما يتواجد دجلة في المرتبة الاخيرة برصيد 3 نقاط.