محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر
نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأنباء التي أثيرت مؤخرًا بتغيير موعد مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينوم ستارز الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بطل زيمبابوي في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن المباراة ستقام في موعدها على ستاد السلام ، نافيًا وجود أي تغييرات على موعد المباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.
ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد 3 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني، بينما يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 6 نقاط، ويتذيل بلاتينوم الجدول بدون نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: مباراة بلاتينوم في موعدها.. وليس هناك تغييرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.