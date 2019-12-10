عبد الحفيظ: مباراة بلاتينوم في موعدها.. وليس هناك تغييرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأنباء التي أثيرت مؤخرًا بتغيير موعد مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينوم ستارز الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بطل زيمبابوي في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأكد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن المباراة ستقام في موعدها على ستاد السلام ، نافيًا وجود أي تغييرات على موعد المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد 3 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني، بينما يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 6 نقاط، ويتذيل بلاتينوم الجدول بدون نقاط.