بوتين يعلن طعن روسيا على عقوبة المحكمة الرياضية بالإيقاف 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (إفي):
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستطعن في قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الذي يستبعدها من المشاركة في المسابقات الدولية -بما فيها الألعاب الأوليمبية- لمدة 4 أعوام بسبب التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.
وقال بوتين مساء الاثنين من باريس حيث يشارك في قمة تستهدف السعي لحل الأزمة الأوكرانية إن "كل عقوبة ينبغي أن تكون فردية وليس جماعية، وليس الإضرار بأولئك الذين ليس لديهم علاقة بأي خروقات".
وأكد الرئيس الروسي أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "تتفهم" هذا المنطق، مشيرا إلى أن متخصصين روس ينبغي عليهم دراسة الإدانة بشكل مفصل.
واعتبر بوتين أن ثمة "أسبابا" تسمح بالطعن في العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وتحرم هذه العقوبة الرياضيين واللاعبين الروس من المشاركة بعلمها في الألعاب الأوليمبية والتي تطول أيضا مشاركاتها في بطولات كأس العالم لكرة القدم، كما تحرم روسيا من تنظيم مسابقات دولية على أراضيها.
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