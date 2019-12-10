تشكيل ليفربول المتوقع أمام سالزبورج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره ريد بول سالزبروج النمساوي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، يليه نابولي الإيطالي صاحب الـ9 نقاط، ثم ريد بول سالزبورج وفي جعبته 7 نقاط، أما جينك البلجيكي فيتذيل المجموعة بنقطة واحدة.

ويسعى الريدز لحسم مباراة اليوم بالفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى منافسات دور الـ16.

ومن المتوقع أن يعود ساديو ماني لتشكيل ليفربول الأساسي بعد استبعاده من مباراة الفريق الإنجليزي أمام بورنموث في بريميرليج، حيث حرص كلوب على إجراء عملية تدوير بين اللاعبين لمنح الأساسيين فرصة للراحة قبل مباراة اليوم.

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كما أعلن كلوب أمس الاثنين جاهزية ديان لوفرين وجيجي فينالدوم لدعم الفريق في مباراة الحسم أمام الفريق النمساوي.

ومن المتوقع أن يعتمد كلوب على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، أوكسلاد- تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.