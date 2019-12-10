"جولة الحسم".. 3 معارك منتظرة في مباراة ليفربول وسالزبورج بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام الثامنة إلا خمس دقائق يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، يليه نابولي الإيطالي صاحب الـ9 نقاط، ثم ريد بول سالزبورج وفي جعبته 7 نقاط، أما جينك البلجيكي فيتذيل المجموعة بنقطة واحدة.

كتيبة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى منافسات دور الـ16.

مباراة الجولة الثانية التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4-3، بعدما نجح الفريق النمساوي في العودة إلى المباراة بعد دخول مرماه 3 أهداف ليتعادل في الدقيقة 60، إلا أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز كان له رأي آخر وسجل الهدف الرابع ليمنح فريقه الكلمة العليا في اللقاء.

مباراة اليوم ستشهد عدة معارك داخل الملعب، خاصة مع تألق النرويجي إيرلينج هالاند الذي لفت إليه الأنظار خلال البطولة بتسجيله 8 أهداف (خلال 5 مباريات)، مما يصعب مهمة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز.

الموقع الرسمي لليفربول أبرز 3 ثنائيات ستشهدها مباراة اليوم نستعرضها خلال الآتي:

فان دايك X هالاند

لم يحظ اللاعب النرويجي بفرصة المشاركة الكاملة في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في أكتوبر الماضي بسبب عدم جاهزيته، واكتفى بالتواجد خلال 34 دقيقة وسجل هدفًا.

مباراة اليوم، هي فرصة أخرى لصاحب الـ19 عامًا، ولكن هل سيمنحه فان دايك الفرصة للتألق الذي اعتاد عليه خلال المباريات الخمس الماضية؟

هالاند شارك في الخمس جولات مع فريقه بدور المجموعات بإجمالي 299 دقيقة، سجل في كل المباريات هدفًا أو أكثر، وسجل "هاتريك" في شباك جينك بالجولة الأولى.

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أعرب هالاند عن سعادته بمواجهة ليفربول وقال: "لأكن أمينًا اللعب أمام ليفربول ممتع، أنا أعيش الحلم، نلعب من أجل مثل هذه المباريات، إنه حلم وأنا أستمتع به".

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنسجل في مباراة الغد، ليفربول فريق رائع، لكن سالزبورج أيضًا فريق رائع وأنا واثق من أننا قادرون على التسجيل".

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على الجانب الآخر، يعيش فان دايك أفضل مواسمه على الإطلاق، فالهولندي حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد مشاركته رفقة الريدز في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، كما احتل وصافة أفضل لاعبي العالم بحسب استفتاء فيفا ومجلة فرانس فوتبول.

فان دايك، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها يورجن كلوب في الخط الخلفي لليفربول، وسرعان ما ظهرت بصمته مع الفريق عقب انضمامه إلى صفوف الريدز منتصف موسم 2017/2018، وبالتالي فإن هالاند لن يكون أمام خصمًا سهل تخطيه أو التلاعب أمامه.

ماني X راسموس كريستنسن

سيعود السنغالي ساديو ماني إلى ريد بول سالزبورج (فريقه الأسبق) بذكريات جيدة، حيث سبق له اللعب في صفوف الفريق النمساوي لمدة 3 مواسم، شهدت مشاركته في 87 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 45 هدفًا وصنع 32 تمريرة ناجحة.

السنغالي يعيش واحدة من أفضل مواسمه بقميص ليفربول، فصاحب الـ27 عامًا سجل 9 أهداف خلال 15 مباراة شارك بها هذا الموسم في بريميرليج، كما صنع 6 تمريرات ناجحة، أما على الصعيد الأوروبي فساهم في 3 أهداف (سجل 2 وصنع واحد) خلال 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يُكلف راسموس الظهير الأيمن بمراقبة ماني خلال المباراة.

البالغ من العمر 22 عامًا انتقل إلى سالزبورج قادمًا من أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وسبق له الإشادة بمنافسه السنغالي قائلًا: "ماني لاعب كرة قدم متكامل".

ماني وجد طريقه إلى الشباك سريعًا في مباراة أكتوبر الماضي، حيث سجل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ومن المتوقع أن يتوخى راسموس الحذر ويتحلى بالهدوء نوعًا ما في مباراة الليلة خاصة وإذا كان الأمر يتعلق بالتأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

هندرسون X تاكومي مينامينو

الياباني مينامينو، أحد لاعبي الفريق النمساوي الذين لفتوا إليهم الأنظار خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، وبالتأكيد سيتطلع لمواصلة تألقه خلال مباراة الليلة.

صاحب الـ24 عامًا يجيد اللعب في ثلاثة مراكز، الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم، وانتقل إلى صفوف ريد بول خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2014/2015 قادمًا من سيريزو أوساكا الياباني.

مينامينو، شارك في الخمس مباريات بقميص فريقه النمساوي، ساهم في 5 أهداف (سجل هدفان وصنع 3).

من المتوقع أن يحظى اللاعب الياباني بمراقبة قائد ليفربول جوردان هندرسون الذي شارك في 3 مباريات خلال منافسات المجموعات.