موعد مواجهتي الاتحاد والإسماعيلي بربع نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، لكأس محمد السادس موسم 2019 - 2020.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في دور الـ8، فيما يواجه الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي، والرجاء المغربي ينتظر الفائز من القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر، ويصطدم أوليمبيك أسفي المغربي بالاتحاد السعودي.

وتقام مباراة الذهاب بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي يوم السبت 28 ديسمبر، على ستاد الإسكندرية الساعة 6 مساءً.

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فيما يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

وجاء بقية مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي: