الهلال السعودي يجدد عقد عبدالله المعيوف حتي ٢٠٢٣

نجحت إدارة نادي الهلال السعودي في الاتفاف مع الحارس الدولي عبدالله المعيوف على تجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم حتي ٢٠٢٣.

من المقرر أن يتم توقيع عقد عبدالله المعيوف الشهر المقبل،

حيث ينتهي عقده مع الأزرق بنهاية الموسم الحالي، فيما فضل الحارس الدولي استمراره مع الهلال وإعطاء الموافقة المبدئية لإدارة النادي على الاستمرار مع الفريق.

يواصل فريق الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل، وسيشارك المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز والمدافع محمد البريك في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على أن تغادر بعثة الفريق إلى الدوحة يوم الخميس المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.