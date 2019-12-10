نجحت إدارة نادي الهلال السعودي في الاتفاف مع الحارس الدولي عبدالله المعيوف على تجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم حتي ٢٠٢٣.
من المقرر أن يتم توقيع عقد عبدالله المعيوف الشهر المقبل،حيث ينتهي عقده مع الأزرق بنهاية الموسم الحالي، فيما فضل الحارس الدولي استمراره مع الهلال وإعطاء الموافقة المبدئية لإدارة النادي على الاستمرار مع الفريق.
يواصل فريق الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل، وسيشارك المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز والمدافع محمد البريك في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على أن تغادر بعثة الفريق إلى الدوحة يوم الخميس المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يجدد عقد عبدالله المعيوف حتي ٢٠٢٣ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.