تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي باجتماعه اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء أمس الاثنين اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية واتخذ المجلس القرارات التالية :

توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقى المجلس خطابا

بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الإفريقية " اوكسا " تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وذلك بعد حصول الفريق لمدة ١٠ سنوات على بطولة إفريقيا ، وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي .

كما قرر المجلس تكليف إدارة الإعلام بالتنسيق مع الإدارة المالية وإدارة التسويق، وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته ، مع تقديم تقارير شهرية للعرض على المجلس .

وقرر المجلس التجديد للسادة المديرين والمتعاقدين مع النادي والذين ينتهي تعاقدهم في ٣١ ديسمبر الحالي لمدة عام جديد.