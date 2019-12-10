عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء أمس الاثنين اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية واتخذ المجلس القرارات التالية :
توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقى المجلس خطابابحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الإفريقية " اوكسا " تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وذلك بعد حصول الفريق لمدة ١٠ سنوات على بطولة إفريقيا ، وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي .
كما قرر المجلس تكليف إدارة الإعلام بالتنسيق مع الإدارة المالية وإدارة التسويق، وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته ، مع تقديم تقارير شهرية للعرض على المجلس .
وقرر المجلس التجديد للسادة المديرين والمتعاقدين مع النادي والذين ينتهي تعاقدهم في ٣١ ديسمبر الحالي لمدة عام جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي باجتماعه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.