مدرب النصر الإماراتي: مواجهة العين صعبة ولا بديل عن الفوز

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، أن مباراته أمام العين، والمقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة

بمسابقة دوري الخليج العربي، ستكون صعبة، بالنظر إلى قيمة الفريقين .

ويستعد فريق العين الإماراتي لمواجهة نظيره النصر، السادسة ونصف مساء غداً الأربعاء، استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن منافسات الجولة الثامنة

بمسابقة دوري الخليج العربي .

وأكد يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "العين يمتلك تاريخًا كبيرًا ويقوده مدرب مميز، ولكن النصر أيضا فريق كبير، يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز وحصاد

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الثلاث نقاط".

وأضاف: "جميع اللاعبين سيكونون جاهزين لخوض المباراة، باستثناء سعيد سويدان الموقوف"سنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة تشبه مباريات الديربي".

وتابع: "بدأت بتعديل الأخطاء الدفاعية لمنع استقبال الأهداف، وهو ما تحقق، والآن نعمل بالمرحلة الثانية في خطة البناء، وهي تطوير الهجوم".

وأختتم حديثه قائلًا: "الشهر الجاري مليء بالمباريات، لكننا عملنا على الاستفادة من فترة التوقف، وجهزنا الفريق بقوة فنيًا وبدنيًا، استعدادا للمباريات المقبلة".