لجنة الحكام تحدد الطاقم التحكيمي لمباراتي الدوري الممتاز اليوم

اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباراتى اليوم ضمن الاسبوع السابع لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى.

ويتولي الادارة التحكيمية لمباراة الجونة مع انبى كل من محمد سلامه ميدو واحمد الفار ومحمد السيد وعصام بكر حكما رابعا.

فيما يتولي الادارة التحكيمية لمباراة الانتاج الحربي مع سموحة : محمد عادل وكريم ناهيا ومحمد عبد القادر ..ومحمد التابعى حكما رابعا التالى.ويتولي الادارة التحكيمية لمباراة الجونة مع انبى كل من محمد سلامه ميدو واحمد الفار ومحمد السيد وعصام بكر حكما رابعا.فيما يتولي الادارة التحكيمية لمباراة الانتاج الحربي مع سموحة : محمد عادل وكريم ناهيا ومحمد عبد القادر ..ومحمد التابعى حكما رابعا

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