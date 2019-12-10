أجريت اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور . أوقعت القرعة فريق الهلال بطل النسخة الماضية في المجموعة الثانية مع كلا من شباب الأهلى الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 3. الأهلى الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 3. أسفرت القرعة عن الاتى : المجموعة الأولى: ـ الوحدة الإماراتي. ـ الشرطة العراقي. ـ المتأهل من الملحق رقم 4 . ـ المتأهل من الملحق رقم 2. المجموعة الثانية: - الهلال السعودي. ـ شباب الأهلي الإماراتي. ـ باختاكور الأوزبكي. Advertisements ـ المتأهل من الملحق رقم 3. المجموعة الثالثة: - الدحيل القطري. ـ التعاون السعودي. - الشارقة الإماراتي. - بيرسبوليس الإيراني. المجموعة الرابعة: ـ سيباهان الإيراني. ـ السد القطري. ـ النصر السعودي. ـ المتأهل من الملحق رقم 1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.