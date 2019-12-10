الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة وادي دجلة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت؛ استعدادا لمواجهة غد.

ويسعى فايلر وجهازه المعاون اليوم للوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بمواجهة دجلة، حيث يواصل المدير

الفني جلساته مع معاونيه للتحضير للمباراة إلى جانب المران الفني الذي يشتمل على بعض الجمل الفنية وجانب بدني خفيف.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في مسابقة الدوري العام امام دجلة مساء غد، وتحقيق فوز جديد للاستمرار في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري