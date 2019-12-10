فايلر يعقد محاضرة فيديو للاعبي الأهلي

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، لشرح بعض النقاط الفنية بشكل عملي، قبل مواجهة وادي دجلةمساء غد الأربعاء ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.
ويسعى المدير الفني خلال محاضرة اليوم لشرح مواطن القوة والضعف فيفريق دجلة، وتوجبه تعليماته الفنية للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته في سباق الدوري العام.
ويختتم فريق الأهلي استعداداته بمران مسائي اليوم، يطمئن خلاله الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المهمة غدا.
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