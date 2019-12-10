فايلر يعقد جلسة مع طبيب الأهلي للاطمئنان على لاعبي الفريق

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وتحديد موعدعودتهم للتدريبات الجماعية.
ومن المقرر أن يعود علي معلول للتدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيليالذي خضع له، وتعافيه من إصابة العضلة الضامة، كما يعود محمود متولي للمران الجماعي خلال أسبوعين، بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية. ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاجي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.
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