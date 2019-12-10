الأهلي يحقق المراكز الأولى ببطولة تنس الطاولة للناشئين

حقق ناشئو تنس الطاولة بالنادي الأهلي المراكز الأولى في بطولة الجمهورية تحت 12و 15 سنة، خلال المنافسات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
قدم ناشئو وناشئات الأهلي أداء مميزا، حيث نجح فريق 12 (بنين)، في الفوز بالمركز الأول، ومثله كل من ياسين ياسر ومحمدالسيسي وعمر هاني، ويوسف الجمال، وعبدالرحمن رضا، ويقود الفريق المدرب هاني رضا.
بينما نجح فريق 15 سنة بنين في الفوز بالمركز الأول، بمشاركة كل من مروان جمال ومؤمن صلاح وأحمد بطيشه وياسين وائل، ومعاذ عامر، ويقود الفريقالمدرب محمد إسماعيل ويساعده أحمد حمدي.
وحصل فريق 12 سنة (بنات)، على المركز الأول، في البطولة بمشاركة كل من؛ هنا جودة ولانا حازم، وهنا هشام، وفريده هاني ومنى الألفي، ويقود الفريق المدرب عبد السلام مطاوع ويساعده يحيى حسين.
ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.
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