أسوان يتوجه إلى القاهرة قبل مواجهة سموحة بالدورى

قرر فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، التوجه إلى القاهرة، قبل يومين تمهيدًا للسفر إلى الإسكندرية، لمباراة أسوان وسموحة المقرر إقامتها الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

ذلك بسبب عدم وجود رحلات مباشرة من أسوان إلى الإسكندرية، ويستعد فريق أسوان لمواجهة سموحة، على استاد الاسكندرية، ضمن

منافسات الدوري العام.

وتأهل أسوان تأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر عقب تغلبه على طنطا في مباراة دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ويواجه أسوان نظيره الاتحاد السكندري بالدور المقبل حيث تغلب الفريق السكندري

على النصر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء المصري البورسعيدي والمقاولون العرب.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.