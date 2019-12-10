اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة نابولي وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم نابولي NOW

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تعرف علي موعد مباراة نابولي الايطالي امام جينك البلجيكي في دوري ابطال اوروبا:

من المقرر ان تقام المباراة بين نادي نابولي الايطالي امام نظيره نادي جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحددة علي ملعب سان بولي الدولي بمدينة نابولي.

مشاهدة مباراة نابولي وجينك في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة نابولي وجينك في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة نابولي وجينك في دوري ابطال اوروبا

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مشاهدة مباراة نابولي وجينك في دوري ابطال اوروبا

تعرف علي موقف نابولي الايطالي و ريد بول سالزبورج في المجموعة بدوري ابطال اوروبا:

يدخل نادي نابولي الايطالي المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط ويرغب نادي نابولي الايطالي في استغلال عامل الارض والجمهور الفوز والحصول علي الثلاث نقاط لضمان التاهل رسميا للدور القادم من بطولة دوري ابطال اوروبا بينما يدخل نادي جينك المباراة في المركز الاخير برصيد نقطة بعد ان ودع رسميا البطولة.

يقدم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة نابولي وجينك اليوم 12/10‏/2019 دوري أبطال أوروبا، ينتظر عشاق ومتابعي فريق نابولي مباراة فريقهم أمام فريق جينك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويلتقي الفريقان على ملعب سان باولو في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، حيث يترقب جميع مشجعي بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة نابولي وجينك والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً من من قبل مشجعي الفريقين حيث تشهد هذه البطولة الأوروبية إقبالاً شديداً من قبل الجماهير الأوروبية والتي تقدم الدعم لفريقها حتى يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، كما يهتم عشاق ومتابعي فريق نابولي بحضور كافة المباريات لفريقهم حتى يتمكن الفريق من الشعور بالدعم وتحقيق أهدافه والتأهل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الأوروبي، ويتنافس لاعبي فريق نابولي خلال مبارايتهم حتى يأكدوا لمشجعي الفريق أنهم فرحين بوجودهم في الملاعب وتقديم الدعم والتشجيع والهتافات العالية والتي تحمل أجمل الأغاني والأناشيد بأسماء لاعبي فريق نابولي، ولهذا يتميز الفريق في أداؤه كل مباراة حتى يرضي جماهيره التي تذهب وتسافر إلى أي بلد حتى تسانده وتدعمه.

ويدخل فريق نابولي مباراته أملاً منه في تحقيق الفوز حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 نقاط حصدها من خلال مشاركته في 5 مباريات محققاً الفوز خلال مباراتين، وتعادل خلال 3 مباريات، إلا إنه يسعى أن يحافظ على سجله خالي من الهزائم، وقد أكد المدير الفني لفريق نابولي أن مباراة فريقه أمام جينك ليست سهلة ولهذا فقد استعد لها الفريق حتى يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة على صدارة جدول الترتيب والذي يحتلها فريق ليفربول، فيما يستعد فريق جينك لمواجهة نابولي وهو في حالة من الإحباط بسبب فشله في تحقيق الفوز في أية مباراة حيث شارك الفريق خلال 5 مباريات تعادل خلال مباراة وخسر خلال 4 مباريات أخرى، ويسعى فريق جينك أن يحقق الفوز وان يعوض الخسارة المريرة التي تلقاها خلال الأربع مباريات الماضية وأن يخطف بها نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب.