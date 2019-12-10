اونلاين | KORA ON LINE| «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش برشلونة الآن

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 12/10‏/2019 دوري أبطال أوروبا، يستضيف استاد جوزيبي مياتزا مباراة جديدة تجمع بين فريق برشلونة وفريق إنترميلان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث صرح المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تعزيز مركزه في جدول الترتيب وأن يحافظ على سجله خالي من الخسائر، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة حصدها من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادل خلال مباراتين إلا إنه لم يذوق طعم الخسارة في أي مباراة حتى الآن، حيث يعيش فريق برشلونة حالة من الإنتعاش بسبب أنه ضمن بطاقة تأهله إلى دور ثمن نهائي، حيث التقى فريق برشلونة بفريق إنترميلان خلال 9 مباريات وكان معظمها في دور المجموعات، وكانت مباراتهم الأولى خلال عام 2002 و 2003، وتمكن فريق البلاوجرانا من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

أما عن فريق الإنترميلان الذي يخوض مباراته عازماً على تحقيق الفوز والإطاحة بغريمه من صدارة الجدول حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدها من خلال مشاركته في 5 مباريات محققاً الفوز خلال مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل خلال مباراة واحدة فقط، ويسعى الإنتر أن يحظى بثلاثة نقاط جديدة في رصيده حتى يتمكن من احتلال الصدارة والإطاحة بأقرب منافسيه، إلا أن العديد من الصحف الأوروبية أنه من المتوقع أن يحقق فريق برشلونة الفوز خلال مباراته أمام الإنترميلان، كما أكدت التقارير أن فريق برشلونة يضم عدداً من أفضل اللاعبين الجدد والتي تم إضافتها خلال الفترة الأخيرة ولهذا سوف يستعين المدير الفني للفريق لضمان تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء.

بطاقة مباراة انتر ميلان Vs برشلونة

البطولة : دوري أبطال أوروبا .

يوم المباراة : 10 / ديسمبر / 2019 .

الاسبوع : دور المجموعات - الجولة السادسة.

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1.

التعليق الصوتي : عصام الشوالي .

موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

موعد المباراة : الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

عاد الظهيران جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو للتدريب الجماعي لفريقهما برشلونة، بعدما ظلا غائبين لعدة أسابيع بسبب إصابات عضلية.

وبعد اكتساح مايوركا (5-2) السبت على ملعب كامب نو في الجولة 16 من الليغا، عاد البرسا الأحد للتدريبات واضعا نصب أعينه زيارة إنتر ميلان الإيطالي المقررة الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وأجرى الأساسيون الذين شاركوا في الانتصار على مايوركا، تدريبات للتعافي في مران الأحد، في حين تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي في جلسة شارك بها أيضاً لاعب الرديف رونالد أراوخو وكارليس بيريز من فريق الرديف.

وفي مواجهة إنتر ميلان، لن ينافس البلاوغرانا على شيء كونه حسم تأهله حسابيا لدور الـ16 من "التشامبيونز ليغ"، في صدارة المجموعة السادسة.

تفاصيل مشاهدة مباراة انتر ميلان وبرشلونة بث مباشر والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة: Bein Sports HD1 .

معلقين المباراة: عصام الشوالي .

الملعب: جوزيبي مياتزا .

المناسبة: دوري أبطال أوروبا .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر لجميع الدول العربية:

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر yalla shoot يلا شوت اون لاين اليوم 10-12-2019 في دوري أبطال أوروبا ضمن قمة مباريات اليوم في الابطال المباراة التى ينتظرها الجميع والتى سوف تفام على ارضية ملعب جوزيبي مياتزا مقعل نادي انتر ميلان حينما يحل عليه اليوم الثلاثاء برشلونة ضيفا لحساب مباراة الجولة السادسه والاخيرة من دور المجموعات ضمن المجموعة السادسه ، وسوف تبدا اليوم مباراة انتر ميلان برشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره مساءا في مواجهة لا تقبل القصمه على اثنين يجب ان يخرج من المباراة فاز واحد فقط.

مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم

انتر ميلان مباراة اليوم في الجولة الاخيرة دور المجموعات هي مباراة الموسم له في دوري ابطال اوروبا في حالة الخروج من المباراة بنتيجة غير الفوز من امام برشلونة من سوف يخرج من دور المجموعات ولن يتاهل لدور ال 16 وذلك يتوقف ايضا على فوز بوروسيا دورتموند على فريق سلافيا براغ وهذا من المتوقع ان يحدث اليوم ولكن انت ميلان لا يريد انتصار هدية من احد ويبحث اليوم من امام برشلونة وعلى ملعبه وامام جماهيرة ان يحقق الفوز في المباراة ان يحصد الثلاث نقاط التى يتاهل بها للدور القادم بدون انتصار اى نتائجة من باقي المباريات وسوف يكون هذا الامر صعب جدا على انتر بعد التعادل الاخير على ارضية ملعبه في الدوري من امام روما.

القناة الناقله لمباراة برشلونة وانتر ميلان

على الجانب الاخر يدخل برشلونة الذى اصبح رسميا من الجولة الخامسه متاهل لدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا وذلك بعد ان حل في المركز الاولي من المجموعة السادسه برصيد 11 نقطة بدون التعرض لاى خساره في خمس مباريات خاضها بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباريتين واليوم برشلونة يريد انهي دور المجموعات بنتيجة الفوز على انتر ميلان في مباراة او الخروج باقل شئ بنتيجة التعادل حتي في حالة خسارة برشلونة اليوم هو اصبح رسميا في الدور القادم ولكنه يريد ان يكمل مشوره في البطولة بدون اى خساره في رحلة البحث عن اللقب وسوف تنقل اليوم مباراة انتر ميلان وبرشلونة على قناة بي ان سبورت الاولي.

موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان

موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم تقام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العراق ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السودان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة برشلونة وانتر ميلان

توقيت مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم تقام في تقام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة انتر ميلان المتوقعة ضد برشلونة

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع : ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين.

خط الوسط : كوادوو أسامواه - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - ستيفانو سينسي - دانيلو دامبروزيو.

خط الهجوم : روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد انتر ميلان

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع : جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو.

في خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور.

في خط الهجوم : كارليس بيريز - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.