رياضة | صراعات عربية ساخنة في قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا

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أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي أجريت في ماليزيا عن وقوع الهلال السعودي في مجموعة متوازنة مع شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي، والمتأهل من ملحق (تشيناي الهندي، والرفاع البحريني، وخراسان الإيراني، والسيلية القطري)..

ووقع السد القطري مع النصر السعودي سباهان أصفهان الإيراني، والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي، الزوراء العراقي).

وجاءت المجموعات الأربع لغرب آسيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من (أهلي جدة، لوكوموتيف الأوزبكي، استقلول الطاجيكي)، والمتأهل من (الفيصلي الأردني، الكويت، الاستقلال الإيراني، الريان القطري)

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المجموعة الثانية: الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي، الرفاع البحريني، خراسان الإيراني، السيلية القطري).

المجموعة الثالثة: التعاون السعودي، الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني

المجموعة الرابعة: السد القطري، النصر السعودي، سابهان أصفهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي، الزوراء العراقي).